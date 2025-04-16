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İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı
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İstanbul Beşiktaş'ta yapılan denetimlerde bir taksicinin üzerinden uyuşturucu çıkması sonrasında gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda toplamda 5.775 gram marihuana ve 256 gram kokain ele geçirildi.

İstanbul Beşiktaş'ta gerçekleştirilen denetimlerde bir taksicinin üzerinden uyuşturucu çıkmasının ardından gerçekleştirilen baskında 2 şüpheli daha yakalandı. Bir eve düzenlenen operasyonda 5.775 gram marihuana, 256 gram kokain, 6 likit esrar, 1 hassas terazi, 105 bin lira, 3.570 euro, 20 dolar ele geçirildi.

Beşiktaş Gayrettepe Mahallesi'nde 14 Nisan'da İstanbul polisinin gerçekleştirdiği denetimler sırasında şüpheli bir ticari taksi durduruldu. Araç sürücüsü L.C.'nin üzerinden 71,5 gram marihuana, 7 gram kokain ve 2 adet cep telefonu çıktı. Şüpheli taksici gözaltına alındı. Taksicinin uyuşturucuyu Fulya Mahallesi'ndeki bir evden aldığı belirlendi. Adrese giden polis ekipleri şüpheli hareketlerde bulunan bir şahıs durdurarak, üst araması yaptı. Yaşı küçük olduğu belirlenen H.T.'nin üzerinden 31 gram marihuana ve 8 gram kokain ile birlikte ikamet adrese ait olduğu anlaşılan anahtar ele geçirildi. H.T. gözaltına alınırken, adrese yönelik operasyon yapıldı. Operasyon sırasında evdeki O.H.İ. isimli şüpheli yakalandı. Evde yapılan aramalarda 5.775 gram marihuana, 256 gram kokain, 6 likit esrar, 1 hassas terazi, 105 bin lira, 3.570 euro, 20 dolar ele geçirildi. Polis merkezine götürülen 3 şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan adli makamlara sevk edildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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