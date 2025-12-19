Uyuşturucu soruşturmasında Ezgi Eyüpoğlu'nun da aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, aralarında Ezgi Eyüpoğlu'nun da bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında şüpheliler Ezgi Eyüpoğlu 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan, Eser Küçükerol ile hakkında yakalama kararı bulunan Kasım Garipoğlu'nun şoförü İsmail Ahmet Akçay 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan, Yiğit Macit, Mehmet Ali Gül, Gizem Türedi ve Mehmet Güçlü 'fuhuşa teşvik ve aracılık etme' suçundan ve Saim Macit 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan haklarında operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 8 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

Sorusturma çerçevesinde, şüpheli Kasım Garipoğlu'nun Sarıyer'de bulunan ikametinde yapılan aramalarda ise 1 adet ruhsatlı tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 8 adet uyuşturucu hap, 4 parça kristal şeklinde uyuşturucu madde, 51 adet üzerinde 'Trıbu spirit' ibaresi bulunan içerisinde uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen kartuş kutu, 5 adet uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen likit, çok sayıda uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparatlar ile uyuşturucu madde öğütücüsü, 9 deste üstünde ve altında yüzer dolar bulunan boş kağıtların bulunduğu deste ve 19 adet orta kısımları kesik sahte dolar ele geçirildi. - İSTANBUL