Haberler

Uyuşturucu soruşturmasında 12 şüpheliye tutuklama talebi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, aralarında Miss Türkiye 2016 güzeli Buse İskenderoğlu'nun da bulunduğu 12 şüpheli nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Uyuşturucu madde imal ve ticareti gibi suçlamalarla gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adalet sarayına getirildi.

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 12 şüpheli, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 'uyuşturucu madde imal ve ticareti', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlayan ve kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler almak', 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' ve 'fuhşa teşvik ve aracılık etmek' suçlarından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında aralarında Miss Türkiye 2016 güzeli ve oyuncu Buse İskenderoğlu'nun da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınırken 'Amaya', 'Bebek Oteli', 'Suma Han', 'Kastel Elektromüzik' ve 'Taksim Club IQ' isimli iş yerlerinde uyuşturucu olduğu değerlendirilen maddeler ile ruhsatsız silah ve mermiler ele geçirilmişti.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

12 şüpheliye tutuklama talebi

Savcılığa ifade veren şüphelilerden Dilara Ege Ç., Buse İskenderoğlu, Tuğrul A., Zohaer M., Yılmaz E., Cengiz Can A., Resul A., Burak G., Ömer Can K., Yasin Burak B., Cihan G. ve Rabia K. tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Şüpheliler Şebnem İ., Nilay Didem K., Rabia Y. ve Emrah G. ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. Ayrıca şüpheli Muhammed Zeki G.'nin savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Somaliland'ı tanıma kararı gayri meşrudur ve kabul edilemez

İsrail'in kararı Netanyahu ile Erdoğan'ı karşı karşıya getirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lüks arabalara, evlere, arsalara el kondu! 8 kilo altın sevgiliden çıktı

8 kilo altın sevgiliden çıktı! Arabalara, evlere ve arsalara el kondu
Bir yıl içinde ikinci kayıp! Volkan Konak'ın eşinin acı günü

Bir yıl içinde ikinci kayıp! Volkan Konak'ın eşinin acı günü
İlçe kara gömüldü! Vatandaşlar arabasını bulamıyor

İlçe kara gömüldü! Vatandaşlar arabasını bulamıyor
Galatasaray MCT Technic, Başantrenör Yakup Sekizkök ile yollarını ayırdı

Galatasaray ayrılığı açıkladı: Hizmetlerin için teşekkürler
Lüks arabalara, evlere, arsalara el kondu! 8 kilo altın sevgiliden çıktı

8 kilo altın sevgiliden çıktı! Arabalara, evlere ve arsalara el kondu
Paul Onuachu attı, Nijerya 3'te 3 yaptı

Nijerya'ya galibiyeti tanıdık bir isim getirdi
Otomotiv devi iflas bayrağını çekti! Yüzlerce çalışan işsiz kalacak

Otomotiv devi iflas bayrağını çekti! Yüzlerce çalışan işsiz kalacak