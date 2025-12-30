Uyuşturucu soruşturmasında 12 şüpheliye tutuklama talebi

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 12 şüpheli, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 'uyuşturucu madde imal ve ticareti', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlayan ve kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler almak', 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' ve 'fuhşa teşvik ve aracılık etmek' suçlarından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında aralarında Miss Türkiye 2016 güzeli ve oyuncu Buse İskenderoğlu'nun da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınırken 'Amaya', 'Bebek Oteli', 'Suma Han', 'Kastel Elektromüzik' ve 'Taksim Club IQ' isimli iş yerlerinde uyuşturucu olduğu değerlendirilen maddeler ile ruhsatsız silah ve mermiler ele geçirilmişti.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

12 şüpheliye tutuklama talebi

Savcılığa ifade veren şüphelilerden Dilara Ege Ç., Buse İskenderoğlu, Tuğrul A., Zohaer M., Yılmaz E., Cengiz Can A., Resul A., Burak G., Ömer Can K., Yasin Burak B., Cihan G. ve Rabia K. tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Şüpheliler Şebnem İ., Nilay Didem K., Rabia Y. ve Emrah G. ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. Ayrıca şüpheli Muhammed Zeki G.'nin savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. - İSTANBUL