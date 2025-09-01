İstanbul'da türbe yanında skandal görüntü

İstanbul'da türbe yanında skandal görüntü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
İstanbul'da türbe yanında skandal görüntü
Haber Videosu

İstanbul Fatih'te bir parkta bankta oturan çiftin uygunsuz davranışlarda bulunduğu anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden kişiler duruma tepki gösterdi. Görüntülerde türbe yanındaki bir bankta oturan çiftin, çevredeki kalabalığa aldırış etmeden uygunsuz hareketler sergilemeye devam ettikleri anlar yer aldı.

İstanbul'un Fatih ilçesinde bir parkta çekilen uygunsuz görüntüler sosyal medyada tepki topladı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen anlarda, türbenin hemen yanındaki bir bankta oturan bir çiftin çevredeki kalabalığa aldırış etmeden uygunsuz hareketlerde bulunduğu görüldü.

O sırada parkta bulunan bazı vatandaşların duruma tepki gösterdiği, görüntüleri kaydeden kişilerin de yaşanan olayı şaşkınlıkla izlediği belirtildi. Çiftin, etraftaki çocuklara ve ailelere rağmen davranışlarını sürdürmesi büyük tepkiye neden oldu.

GÖRÜNTÜLER İNFİAL YARATTI

Olayın görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine, kullanıcılar ahlaka aykırı hareketlerin kamuya açık alanlarda sergilenmesinin kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
