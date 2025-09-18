İstanbul'da Tramvay Kazası: Yanlış Yön Geçişi Tehlike Yarattı

İstanbul Beyoğlu'nda, tramvay durağında yayalara kırmızı ışık yandığı esnada yolun karşısına geçmeye çalışan adama tramvay çarptı. Ağır yaralanan adam, hastaneye kaldırıldı, vatman ise gözaltına alındı. Kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Beyoğlu Tophane tramvay durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kabataş'tan Eminönü yönüne seyreden vatman Batuhan Ş. idaresindeki tramvay, yayalar için kırmızı ışık yandığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Can A.'ya çarptı. Tramvay ile demir bariyerler arasında sıkışan Can A. yaralandı.

Kaza sonrası vatandaşların ihbarı üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Can A., ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Hastanede tedavi altına alınan Can A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından vatman Batuhan Ş. gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından "taksirle yaralama" suçundan hakkında adli işlem yapılan Batuhan Ş., savcılık kararıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL