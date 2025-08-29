İstanbul'da Trafik Magandası Sürücüyü Sıkıştırdı, Hakaret Etti

İstanbul Bahçelievler'de Basın Ekspres bağlantı yolunda ilerleyen otomobil sürücüsünün önüne kıran trafik magandası hatasını kabul edip özür dilemek yerine otomobiliyle bariyerlere sıkıştırdı. Bununla yetinmeyen maganda daha sonra küfür ve hakaretlere devam ederken, sürücünün araçta kamera var demesi üzerine hızlıca yoluna devam ederek uzaklaştı.

Olay, önceki gün Bahçelievler Basın Ekspres bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aracıyla ilerleyen otomobilin önüne, 34 DPN 213 plakalı lüks araç direksiyon kırdı. Aracıyla diğer sürücüyü sıkıştıran sürücü bununla yetinmeyip küfür ve hakaretler savurmaya başladı. Sürücünün araçta kamera var demesi üzerine tehditlerini sürdüren trafik magandası daha sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Yaşanan o anlar ise araç içerisindeki kameraya yansıdı. - İSTANBUL