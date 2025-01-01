İstanbul'da trafik kazasında hayatını kaybedenlerin cenazeleri teslim alındı

İstanbul Eyüpsultan'da İETT otobüsü ile kafa kafaya çarpışan araçta hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından aileleri tarafından teslim alındı.

Eyüpsultan Alibeyköy'de dün akşam Abdullah Semih Aydın, Fiat Tofaş marka otomobille önündeki aracı sollamak isterken karşı şeritten gelen bir İETT otobüsüne çarpmıştı. Kazada yanında bulunan Ceyda Öztürk ile birlikte ağır yaralanan Aydın hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Aydın ve Öztürk'ün cenazeleri, otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti. Burada yapılan işlemlerin ardından cenazeler defnedilmek üzere aileleri tarafından teslim alındı. Aileler cenazeleri alırken gözyaşlarına boğuldu. Abdullah Semih Aydın memleketi Giresun'da, Ceyda Öztürk ise Eyüpsultan Yeşilpınar Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilecek. - İSTANBUL