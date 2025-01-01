Üye Girişi
Haberler
Filistin'e destek için yüz binler Galata Köprüsü'nde buluştu
İstanbul'da tarihi anlar! Yüz binler Galata Köprüsü'nde buluştu
İstanbul'daki büyük Gazze buluşmasına Süleyman Soylu da katıldı
Verdiği görüntü de son hali de büyük dikkat çekti
ATM'lerden nakit çekimde yeni dönem başladı
ATM'lerde yeni dönem bugün resmen başladı
Putin vanayı kapattı! Rus gazının Avrupa'ya sevkiyatı durduruldu
Putin vanayı kapattı! Avrupa'nın gözü Türkiye'ye çevrildi

İstanbul'da trafik kazasında hayatını kaybedenlerin cenazeleri teslim alındı

İstanbul'da trafik kazasında hayatını kaybedenlerin cenazeleri teslim alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eyüpsultan'da İETT otobüsü ile çarpışan otomobilde hayatını kaybeden Abdullah Semih Aydın ve Ceyda Öztürk'ün cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.

İstanbul Eyüpsultan'da İETT otobüsü ile kafa kafaya çarpışan araçta hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından aileleri tarafından teslim alındı.

Eyüpsultan Alibeyköy'de dün akşam Abdullah Semih Aydın, Fiat Tofaş marka otomobille önündeki aracı sollamak isterken karşı şeritten gelen bir İETT otobüsüne çarpmıştı. Kazada yanında bulunan Ceyda Öztürk ile birlikte ağır yaralanan Aydın hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Aydın ve Öztürk'ün cenazeleri, otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti. Burada yapılan işlemlerin ardından cenazeler defnedilmek üzere aileleri tarafından teslim alındı. Aileler cenazeleri alırken gözyaşlarına boğuldu. Abdullah Semih Aydın memleketi Giresun'da, Ceyda Öztürk ise Eyüpsultan Yeşilpınar Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Çalıların arasından gelen kötü kokuyla tesadüfen bulundu
img

İstanbul'da tarihi anlar! Yüz binler Galata Köprüsü'nde buluştu
img

Prostat ameliyatı olan Netanyahu'yu hasta yatağından kaldıran olay
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hadise'nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı
Hadise'nin Narin için okuduğu şarkı ortalığı karıştırdı
Polisten kumarhane baskını: Evet beyler, mutlu yıllar
Polisten "Çılgın Geceler" isimli mekana yeni yıla özel baskın
Polisi görünce aracını ve yanındaki kadını bırakıp kaçtı
Yılbaşı gecesinde "pes" dedirten olay! Yanındaki kadını bile bıraktı
Evsiz sanılan adamın sahip oldukları şaşırttı
Evsiz sanılan adamın sahip oldukları şaşırttı! Kızları bakın nerede
Barış Alper'in annesine dediklerine beğeni yağıyor
Televizyon izleyen annesini tek cümlesiyle ağlattı
Mahmut Tuncer'in kızından cesur paylaşım! 'Baban görmesin' yorumları yapılıyor
Mahmut Tuncer görmesin

Son Dakika Haberleri

Sahipsizler neden yok? 8. bölüm Sahipsizler günü mü değişti, bu hafta yok mu? 1 Ocak YILBAŞI Sahipsizler yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Annem Ankara neden yok? 7. bölüm Annem Ankara günü mü değişti, bu hafta yok mu? 1 Ocak YILBAŞI Annem Ankara yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Kuruluş Osman neden yok? 178. bölüm Kuruluş Osman günü mü değişti, bu hafta yok mu? 1 Ocak YILBAŞI Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Sen Türkülerini Söyle CANLI izle! Sen Türkülerini Söyle hangi kanalda? MasterChef bitti mi, bu akşam yok mu? 1 Ocak Çarşamba MasterChef yeni bölüm ne zaman? Survivor canlı izle! 1 Ocak Çarşamba TV 8 Survivor CANLI HD izleme linki! Survivor 2024, 1 Ocak 2024 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlıyor. televizyon yarışma programı. Peki, Survivor nerede, hangi ülkede çekiliyor 2025? Survivor Göksu ne kadar kazanıyor? Göksu Göksu Survivor'dan ne kadar para alıyor? Survivor Kübra ne kadar kazanıyor? Kübra Avcı Survivor'dan ne kadar para alıyor? Survivor Mevlüt ne kadar kazanıyor? Mevlüt Koçak Survivor'dan ne kadar para alıyor? Survivor Dilşah ne kadar kazanıyor? Dilşah Kurt Survivor'dan ne kadar para alıyor?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.