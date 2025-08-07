İstanbul'da Trafik Kazası Sonrası Saldırı: Sürücü Gözaltına Alındı

İstanbul'un Şişli ilçesinde maddi hasarlı trafik kazasının ardından sinirlenerek diğer aracın sürücüsüne saldıran şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Saldırgan sürücüye idari para cezası uygulanırken, aynı zamanda hakkında adli işlem başlatıldı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Mecidiyeköy'de meydana gelmişti. İddiaya göre, seyir halindeki bir otomobil, önünde ilerleyen araca hafif şekilde çarpmıştı. Kaza sonrası araçtan inen sürücü, kazaya karışan diğer aracın yanına yaklaşarak cama yumruk atmıştı. Kızgın sürücünün tavırları çevredeki vatandaşları da tedirgin etmişti. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntülere yönelik inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda, plaka bilgilerinden kimlik bilgileri tespit edilen N.B. (23) yakalanarak gözaltına alındı. Saldırgan sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "taşıt yolu üzerinde duraksamak", "taşıt yolu üzerinde bulunan yayaların trafiği engelleyecek davranışlarda bulunması" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden idari para cezası uygulandı. Öte yandan, yakalanan sürücüye "kara ulaşım araçlarını can ve mal güvenliğini tehlikeye atacak şekilde kullanmak" ve "cebir veya tehdit ile kara ulaşım araçlarının hareket etmesini engellemek" suçlarından adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - İSTANBUL