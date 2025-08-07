İstanbul'da Trafik Kazası Sonrası Saldırı Anı Kameralara Yansıdı

İstanbul'da Trafik Kazası Sonrası Saldırı Anı Kameralara Yansıdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şişli ilçesinde meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası sonrası bir sürücü, diğer aracın camına saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul'un Şişli ilçesinde maddi hasarlı trafik kazasının ardından sürücülerden biri sinirlenerek diğer aracın yanına gidip camına vurarak saldırdı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Mecidiyeköy'de meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki bir otomobil, önünde ilerleyen araca hafif şekilde çarptı. Kaza sonrası araçtan inen sürücü, kazaya karışan diğer aracın yanına yaklaşarak cama yumruk attı. Kızgın sürücünün tavırları çevredeki vatandaşları da tedirgin etti. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, sürücünün aracın camına defalarca vurduğu ve çevredekilerin şaşkınlıkla olayı izlediği görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Gana'da askeri helikopter düştü: 8 ölü

Ülke şokta! Askeri helikopter düştü, bakanlar öldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evliliğini toparladı derken şok suçlama! Berk Oktay hakkında olay taciz iddiası

Eşi hamileyken yazmaya başladı! Fantezi mesajları ifşa oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.