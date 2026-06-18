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İstanbul'da DEAŞ Operasyonu: 14 Şüpheli Yakalandı

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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, geçmişte örgüt mensubu olarak faaliyet göstermiş ve El Kaide yanlısı sosyal medya paylaşımları yapan 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon, güvenlik güçlerinin terörle mücadele kapsamındaki çalışmaları sonucu gerçekleştirildi.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, örgütle bağlantılı olduğu ve geçmiş dönemde örgüt mensubu olarak faaliyet gösteren El Kaide yanlısı sosyal medyada paylaşımlarda bulunan 14 şüpheli yakalandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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