Üye Girişi
Haberler

İstanbul'da Terör Örgütlerine Yönelik Büyük Operasyon: 45 Gözaltı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın PKK/KCK ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütlerine yönelik düzenlediği operasyonda, 45 şüpheli gözaltına alındı. Toplamda 51 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonlar, terörizmin finansmanı ve örgüt mensuplarının tespitine yönelik oldu.

İstanbul'da terör örgütlerine yönelik dev operasyon: 45 gözaltı

İSTANBUL - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca PKK/KCK ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütlerine yönelik 8 ayrı yürütülen soruşturma kapsamında geçekleştirilen operasyonda 45 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından PKK/KCK ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütlerine yönelik yürütülen 8 ayrı soruşturma kapsamında, toplamda 51 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 45 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmalar kapsamında bazı şüphelilerin FETÖ'ye ait evlere giden, evlerde yapılan toplantılara katılan, ev abisi olduğuna dair beyanlar bulunan, Bylock kullanıcısı olan, bölge talebe mesulü olan, askeri okul sınavlarına hazırlanan şahıslarla ilgilendiği hususunda beyanlar bulunan kişiler olduğu tespit edildi.

Soruşturmalar çerçevesinde, ABD'de firari olan Muhammet Enes Yılmaz isimli şahsın, sahibi ve kurucusu olduğu 'NISEZ TRADİNG LLC' ve 'DTF PRİNTER USA LLC' isimli şirketler üzerinden Türkiye'deki örgüt mensuplarına iletilmek üzere para gönderdiği ve bu şekilde 28 şüphelinin de terörizmin finansmanına iştirak ettiği tespit edildi. Terörist elebaşı Fethullah Gülen'in ölümü sonrasında sosyal medyadan propaganda yapan 1 şüphelinin de tespit edildiği soruşturmalar kapsamında, ayrıca geçmiş dönemde FEM Dershanesi'nde muhasebeci olduğu belirtilen 1 şüpheli de belirlendi. Öte yandan soruşturmalar kapsamında, PKK/KCK üyesi olduğu ve örgütsel ideolojik eğitim verdikleri belirlenen 2 şüpheli de tespit edildi. Gözaltına alınan 45 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İstanbul'da Terör Örgütlerine Yönelik Büyük Operasyon: 45 Gözaltı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEMA DEMİR - 3.Sayfa
Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün! Fırat Sarı'nın hemşiresinden ilk itiraf geldi

Elebaşı Fırat Sarı'nın hemşiresinden ilk itiraf geldi

 Yenidoğan Çetesi davasında sanık hemşireden kan donduran sözler

Sanık sandalyesine oturan hemşireden kan donduran sözler

 MHP lideri Bahçeli: İttifakta görüş ayrılığı yok, Cumhurbaşkanımızla bağımız sarsılmaz

Bahçeli, günlerdir süren dedikodulara noktayı koydu
Bakan Memişoğlu'nun tavrı bütçe görüşmelerinde tansiyonu yükseltti

Bakan Memişoğlu'nun hareketi muhalefet sıralarını ayaklandırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

MasterChef'te mavi takım kaptanı kim oldu? Dün akşam MasterChef'te kim kazandı? 20 Kasım İstanbul hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da hava nasıl, yağmur yağacak mı? KPSS LİSANS BAZINDA SIRALAMA AÇIKLANDI! KPSS lisans yeni branş bazında sıralama sonuçları açıklandı mı? KPSS sorgulama ekranı! ÖĞRETMEN MAAŞ ZAMMI! Öğretmen maaş zammı belli oldu mu? Ocak ayında öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL olacak? EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA! SSK, BAĞ-KUR Emeklisi zam oranları ne olacak? Öğretmenler Günü 2024 Tarihi Öğretmenler Günü ne zaman 2024? Öğretmenler Günü hangi tarihte kutlanacak? 20 Kasım Eskişehir hava durumu | Eskişehir'de hava nasıl olacak? Eskişehir günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 19 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? ŞOK 20 KASIM AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'ta neler var? Bugün ŞOK'ta hangi indirimli ürünler olacak? Demet Evgar tükenmişlik sendromuna mı yakalandı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.