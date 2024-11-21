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İstanbul'da Terör Operasyonu: 7 Gözaltı

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İstanbul'da El Nusra, Fetih Cephesi, Heyeti Tahrir Şam ve DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 7 yabancı uyruklu terör şüphelisi yakalandı. Operasyon, terör örgütleriyle bağlantılı olan ve Türkiye'ye yönelik eylem yapabileceği değerlendirilen şahıslara yönelik gerçekleştirildi.

İstanbul'da terör operasyonu: 7 gözaltı

İSTANBUL - İstanbul'da terör örgütleri El Nusra (ENC), Fetih Cephesi (FEC), Heyeti Tahrir Şam ve DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerine yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Çatışma bölgelerinde bulunan söz konusu örgütlerle bağlantılı olan, geçmiş dönemde çatışma bölgelerinde faaliyet gösterdiği istihbarat raporlarına yansıyan ve son süreçte Türkiye'ye yönelik eylemler yapabilecekleri göz önünde tutulan "yabancı terörist savaşçı" olarak adlandırılan şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi. Özel harekat timlerinin de katıldığı baskınlarda, ağırlıkla Suriye'de eylem yapan DEAŞ, HTŞ, FEC ve ENC gibi silahlı terör örgütleriyle bağlantılı olan ayrıca çatışma bölgeleri ile bağlantılı 7 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Tamamı yabancı uyruklu terör şüphelileri, TEM Şubeye getirilerek sorguya alındı. Zanlıların polisteki ifade işlemlerinin ilerleyen saatlerde başlayacağı bildirildi.

İstanbul'da Terör Operasyonu: 7 Gözaltı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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