İstanbul'da TEM Otoyolu Kenarındaki Yangın Söndürüldü
İstanbul TEM Otoyolu Kumburgaz mevkiinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmalarda havadan helikopter desteği de sağlandı.
İstanbul'da TEM Otoyolu kenarındaki ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
TEM Otoyolu Kumburgaz mevkiinde yol kenarında bulunan ağaçlık alanda yangın çıkmıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edilmişti. Ekipler, havadan da helikopterin destek verdiği yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa