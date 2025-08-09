İstanbul'da Tehlikeli Motosiklet Sürüşüne Cezai İşlem

İstanbul'da Tehlikeli Motosiklet Sürüşüne Cezai İşlem
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde motosikletiyle tehlikeli hareketler yapan sürücüye 3 bin 160 TL ceza kesildi. Sürücünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde gece saatlerinde motosikletiyle tehlikeli hareketler yapan sürücüye, Arnavutköy Trafik Büro Ekiplerince trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten 3 bin 160 TL para cezası uygulandı. Sürücünün yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Olay, gece saatlerinde Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir motosiklet sürücüsü, seyir halindeyken akrobasi hareketleri yaparak ilerledi. Tehlikeli yolculuk, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması ve ihbar olarak değerlendirilmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri, kimliğini tespit ettikleri sürücüye trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan 3 bin 160 TL idari para cezası uyguladı. Sürücünün yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
