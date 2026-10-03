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İstanbul'da tehdit operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı, kurşunlama engellendi

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İstanbul'da polis ekiplerinin tehdit olaylarına yönelik operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı. Kent genelindeki çalışmalarda 4 ayrı tehdit olayı aydınlatıldı, Arnavutköy'de planlanan kurşunlama eylemi suçüstü engellendi ve şüpheliler adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da polis ekiplerince tehdit olaylarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı. Çalışmalarda 4 ayrı tehdit olayı aydınlatılırken, Arnavutköy'de bir ikamete yönelik planlanan kurşunlama eylemi ise polis ekiplerinin suçüstü müdahalesiyle engellendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde meydana gelen tehdit olaylarına yönelik çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar kapsamında, 22-29 Eylül tarihleri arasında Bakırköy'de bulunan bir otelde gerçekleştirilen tehdit olayıyla bağlantılı 4 şüpheli yakalandı. Ekipler, başka bir tehdit olayıyla bağlantısı tespit edilen 1 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, 29 Ağustos'ta Arnavutköy'de meydana gelen tehdit olayının ardından bir ikamete yönelik kurşunlama eylemi hazırlığı yapıldığını belirledi. Harekete geçen polis, eylemi gerçekleştirmek ve görüntülemek üzere bölgeye giden 2 şüpheliyi suçüstü yakalayarak saldırıyı gerçekleşmeden engelledi.

Operasyonlar sonucunda toplam 7 şüpheli yakalanırken, yürütülen çalışmalarla 4 ayrı tehdit olayı da aydınlatıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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