İstanbul'da Taksi Şoförlerinin Yolcu Seçme Anları Tepki Topladı

İstanbul'da Taksi Şoförlerinin Yolcu Seçme Anları Tepki Topladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'un Fatih, Bahçelievler ve Beşiktaş ilçelerinde bazı taksi şoförlerinin güzergah uymadığı gerekçesiyle yolcuları almaktan kaçındığı anlar, cep telefonu kameralarına yansıdı. Geçmişte benzer olaylar yaşanırken, vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

İstanbul Fatih, Bahçelievler ve Beşiktaş ilçelerinde taksi şoförlerinin yolcu seçtiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Farklı yönlere gitmek isteyen sürücüler güzergah uymadığı gerekçesiyle yolcuları araçlarına almadı.

Fatih, Bahçelievler ve Beşiktaş ilçelerinde yaşanan üç ayrı taksi olayı vatandaşların tepkisine neden oldu. Fatih Yenikapı'da bir yolcu, Güngören'e gitmek için 34 TFM 77 plakalı taksiye binmek istedi. Ancak iddiaya göre, taksi şoförü yalnızca Beşiktaş yönüne gideceğini söyleyerek yolcuyu almadı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sürücünün "Karşıya gidin binin" dediği görüldü.

"Karşıya gidiyorum ben"

Bahçelievler Şirinevler'de ise benzer bir olay yaşandı. İddiaya göre, kucağında bebek taşıyan bir kadın, 34 THR 76 plakalı taksiye binmek istedi. Ancak taksi şoförü kadını araca almadı. Kadının neden alınmadığını soran kişiye sürücü, "Karşıya gidiyorum ben" yanıtını verdi. O anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı.

"2. köprüden gidersem alırım"

Beşiktaş Sinanpaşa Mahallesi'nde, iddiaya göre Kadıköy'e gitmek isteyen bir yolcu, Sarıyer istikametindeki bir taksiye binmek istedi. Ancak taksi şoförü yalnızca 2. köprü güzergahını kullanması halinde yolculuğu kabul edeceğini söyledi. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde taksicinin, "Sadece 2. köprüden gidersem alırım, trafikte bekleyemem" dediği duyuldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
10 diplomalı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan hakkındaki iddialara yanıt verdi

10 diplomayı nasıl aldı? Bakan yardımcısı ilk kez konuştu
ABD Başkanı Trump, karşılıklı tarifelerin yürürlüğe girdiğini duyurdu

Tüm dünyayı etkileyecek hamleyi yaptı! Milyarlarca dolar ABD'ye akacak
Diploması sahte çıkan 2. Abdülhamid'in torunu sessizliğini bozdu

Diploması sahte çıkan 2. Abdülhamid'in torunu sessizliğini bozdu
Türkiye ile Rusya arasında Sofia krizi patlak verdi

Güzel sporcu, Türkiye ile Rusya arasında krize neden oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşini bıçakla katleden adam ormanda kendini astı

Eşini katledip kaçtı! Ekipler ormanda korkunç manzarayla karşılaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.