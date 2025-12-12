İstanbul'da suç örgütüne operasyon: 20 gözaltı

İstanbul Anadolu yakasında faaliyet gösteren ve liderliğini yurt dışında firari bulunan Mazlum Demir'in yönettiği suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Anadolu yakasında faaliyet gösteren liderliğini yurt dışında firari bulunan Mazlum Demir'in yaptığı suç örgütüne yönelik soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yağma amaçlı iş yeri kurşunlama", "silahlı tehdit", "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "mala zarar verme", "rüşvet" ve "kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi" suçlarından 7 eyleme karıştığı belirlendi.

Suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Komiser Mehmet Aydın Tol'un, görev alanı içerisinde bulunan bazı şüphelilerle olağan dışı temas kurduğu ve yetkisini suistimal ettiği tespit edildi. Tol'un, şüpheliler Zeki Morkoç ve Selahattin Morkoç'un polis merkezine ifade vermek için geldikleri sırada, idari usullere aykırı şekilde ifadelerinin alınmasını sağladığı belirlendi. Aynı süreçte Tol'un, Sinan Dursun isimli şahıstan cep telefonunu istediği ve bu talep üzerinden maddi çıkar sağladığı tespit edildi.

Tol'un, yurt dışında bulunan ve kimliği tespit edilemeyen bir kişi için iltica sürecinde kolaylık sağlamak amacıyla Türkiye içerisinde suç kaydı oluşturma girişiminde bulunduğu belirlendi.

Vatandaşların kişisel verilerine eriştiler

Ayrıca şüpheli Sinan Dursun'un, komiser ile yakın irtibatı sayesinde polis gibi hareket ettiği, polis merkezinde işlem gören vatandaşlarla temas kurarak kişisel verilerine eriştiği anlaşıldı. Dursun'un, eski adliye çalışanı Mahmut Tuncer ile vatandaşların bilgilerine ulaşmak için görüşmeler yaptığı ve emekli polis memuru Birkan Kuvvetli ile arasında farklı tarihlerde para hareketleri bulunduğu da teknik takip raporlarına yansıdı.

Soruşturmada, 23 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. 20 şüpheli yakalanırken, 3 şüphelinin firari olduğu tespit edildi. - İSTANBUL