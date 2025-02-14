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İstanbul'da suç çetelerine dev operasyon: Toplam 128 kişi gözaltında

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İstanbul'da, çıkar amaçlı suç çetelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 128 kişi gözaltına alındı. Çok sayıda silah, mermi ve çalıntı araç ele geçirildi. Emniyet müdürlüğü, suçla mücadeleye kararlılıkla devam edeceğini duyurdu.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yerel ve uluslararası alanda eylemlere karışan suç ağlarıyla bağlantılı kişilerin yakalanması için çalışma başlatmış, yürütülen soruşturma çerçevesinde yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda operasyon için düğmeye basmıştı.

Yapılan çalışmalarda hakkında 'kırmızı bülten' ile aranan ve İtalya'da cezaevinde yatan çete elebaşı Barış Boyun'un öncülüğündeki suç örgütüyle uzun bir süre beraber hareket ettikleri ancak grup içi anlaşmazlıklardan dolayı ayrılan Rusya'da gözaltında olan Berat Can Gökdemir liderliğindeki 'Daltonlar' çetesine yönelik operasyon düzenlendi.

'CEPHANE' ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda İstanbul çapında 17 farklı olaya karıştıkları belirlenen, aralarında Barış Boyun'un çetesinin 2 avukatının da bulunduğu toplam 42 kişi gözaltına alındı. Çok sayıda silah, mermi, çalıntı araç, çalıntı motosiklet, motosiklet kaskları ve balistik çelik yelek ele geçirildi.

Öte yandan 1-14 Şubat tarihleri arasında Çekmeköy, Sancaktepe, Kadıköy, Beykoz, Esenyurt, Sultangazi, Bağcılar, Beykoz, Ataşehir, Büyükçekmece, Pendik, Bahçelievler, Beyoğlu, Avcılar, Ataşehir, Ümraniye ilçelerinde sosyal medyada suç örgütlerinin propagandasını yapan kişilere de operasyon düzenlendi. Şubat ayı içerisinde 32 farklı eyleme karışan 86 şüpheli farklı operasyonlarda yakalanarak gözaltına alındı.

TOPLAM 128 KİŞİ GÖZALTINDA

Bu sabah ki operasyonla birlikte gözaltı sayısı 128'i buldu. Operasyonların tamamında adreslerde yapılan aramalarda 21 ruhsatsız tabanca, 2 AK-47 uzun namlulu silah, 2 otomatik tabanca, 1 av tüfeği, bin 207 çeşitli ebatlarda fişek, 27 şarjör ve tabanca mekanizması, 12 adet uyuşturucu hap bulundu. Ayrıca yine operasyonlarda; eylemlerde kullanılan çalıntı araç, çalıntı motosiklet, motosiklet kaskları ve balistik çelik yelek ele geçirildi.

54 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden işlemleri tamamlananlar adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilenlerden 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest kalırken 54 kişi tutuklandı. 67 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İstanbul'da suç çetelerine dev operasyon: Toplam 128 kişi gözaltında
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADIK KAHRAMAN - 3.Sayfa
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