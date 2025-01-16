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İstanbul'da son 48 saatte 23 kişi ölüme böyle gitmiş

İstanbul'da son 48 saatte 23 kişi ölüme böyle gitmiş
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İstanbul'da son 48 saat içinde sahte içkiden 23 kişi hayatını kaybederken alkol zehirlenmesi yaşayan 32 kişi ise entübe edildi. Ölüm oranlarının artmasından endişe edilirken Kağıthane'de bir tekel bayinde çekilen görüntü ses getirdi. Dışarıdan dükkana gelen bazı kişilerin pet şişe içinde sahte içki getirdikleri, müşterilerin de bile isteye 30 lira ödeyerek bunu satın aldıkları görülüyor.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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