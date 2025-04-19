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İstanbul'da Sokak Köpeklerinin Saldırısına Uğrayan Vatandaş Hastaneye Kaldırıldı

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Esenyurt'ta yürüyen bir adam sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı, olay güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

İstanbul Esenyurt'ta sokakta yürüyen bir vatandaş, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken, yaşananlar kameraya anbean yansıdı.

Olay, dün akşam Esenyurt Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yürüyen adam sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Neye uğradığını şaşıran adam yere düşerken, köpeklerden biri adamın bacağını ısırdı. Adamın yardımına mahalle sakinleri koşarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşananlar güvenlik kamerasıyla da saniye saniye görüntülendi. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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