İstanbul'da Sokak Köpeği Isırınca Bıçaklı Kavga Çıktı

İstanbul Beylikdüzü'nde bir sokak köpeği, dışarıda oynayan çocuğu ısırınca ortalık karıştı. Köpeği beslediği iddia edilen adam ile çocuğun ailesi tekme tokat birbirine girdi. Bıçak ta kullanılan tartışma anları kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre bir vatandaşın sokakta beslediği başıboş köpek, dışarıda oynayan bir çocuğun kolunu ısırırdı. Bu duruma öfkelenen ailesi ise köpeği besleyen adama tepki gösterdi. Aralarında yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönerken, çevredeki vatandaşlar tarafları ayırmaya çalıştı. Kavga sırasında şahıslardan birinin elinde bıçakla karşı tarafa saldırmaya çalıştığı görülürken, yaşanan o anlar saniye saniye kameraya yansıdı. - İSTANBUL