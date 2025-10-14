Haberler

İstanbul'da Silahlı Saldırı: Yabancı Uyruklu Masoud Nazari Ağır Yaralandı

İstanbul'da Silahlı Saldırı: Yabancı Uyruklu Masoud Nazari Ağır Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arnavutköy'de evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Masoud Nazari ağır yaralandı. Saldırgan kaçarken, Nazari hastaneye kaldırıldı. Polisin olaya ilişkin geniş çaplı soruşturması sürüyor.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan yabancı uyruklu Masoud Nazari, ağır yaralandı. Olayda saldırgan yaya olarak kaçarken, Nazari ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Arnavutköy İslambey Mahallesi Salih Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, camiden çıkıp evine giden Masoud Nazari isimli yabancı uyruklu adam, kendisini takip eden bir şahıs tarafından binasının önünde silahlı saldırıya uğradı. Kimliği henüz belirlenemeyen şahıs olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan Nazari ise yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı adam, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi devam eden Masoud Nazari'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından polis, saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Afganistan ve Pakistan sınır hattı yakınlarında yeniden çatışma çıktı

Komşu ülkeler bir kez daha savaşın eşiğinde! Şiddetli çatışmalar var
Balıkesir Sındırgı'da 4 büyüklüğünde deprem

6.1 ile sallanan şehrimiz beşik gibi! Bir korkutan deprem daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuzey Marmara Otoyol gişesinde feci kaza: Yanarak can verdi

Görüntüyü izlemek bile korkutucu! Kan donduran kazada can verdi
Diş hekiminin hesabından hastalarının cinsel içerikli görüntüleri çıktı

Hekimin hesabından hastalarının cinsel içerikli görüntüleri çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.