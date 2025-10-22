İstanbul'da Silahlı Saldırı: Kamyonet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde otomobille önü kesilen kamyonet sürücüsü, silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Ardından Bitlis'e kaçan 2 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. İstanbul'a getirilen şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan, cinayet anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 25 Eylül'de Sultanbeyli Adil Mahallesi'nde saat 18.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kamyonetiyle seyir halinde olan Hakan Akar (41) kendisine yakın mesafeden yapılan silahlı saldırıda göğsüne isabet eden iki kurşunla ağır yaralandı. Saldırganlar olayın ardından kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hakan Akar hayatını kaybederken, polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Cinayetin ardından Bitlis'e kaçtılar, orada yakalandılar

Olayla ilgili çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüphelilerin kaçarak Bitlis'in Güroymak ilçesinde kaldıkları belirlendi. 20 Ekim'de İstanbul ve Bitlis Emniyet Müdürlükleri ile Bitlis İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ortak operasyon yapıldı. Operasyonda O.Ç. ve E.Ç. isimli şüpheliler, Güroymak ilçesi Değirmenköy Yolu Küme Evleri mevkiinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi

Bitlis'te yakalanarak gözaltına alınan O.Ç. ve E.Ç. ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine sevk edildi. 2 şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilirken, olayla ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi.

Silahlı saldırı kamerada

Hakan Akar'ın hayatını kaybettiği silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hareket halindeki beyaz kamyonetin önünün gri renkli otomobil tarafından kesilerek durdurulduğu, ardından otomobilden inen bir kişinin Hakan Akar'a silahla ateş ettiği ve sonrasında saldırganların olay yerinden kaçtıkları anlar yer alıyor.

Öte yandan, Bitlis'te yakalanan şüphelilere yönelik yapılan operasyon ve gözaltına alınma anları polis kamerasına yansıdı. - İSTANBUL