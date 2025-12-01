Haberler

İstanbul'da Silahlı Saldırı: Genç ve Çocuk Yaralandı

İstanbul'da Silahlı Saldırı: Genç ve Çocuk Yaralandı
Güncelleme:
Arnavutköy'de kar maskeli bir saldırganın silahlı saldırısında 19 yaşındaki Emirhan Damarhan ağır yaralanırken, seken mermilerden 13 yaşındaki Yusuf Z. de yaralandı. Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul Arnavutköy'de kar maskeli saldırganın düzenlediği silahlı saldırıda 19 yaşındaki genç ile o sırada sokakta oyun oynayan 13 yaşındaki çocuk yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Arnavutköy Anadolu Mahallesi Yaşar Kemal Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kar maskeli bir kişi sokakta yürüyen Emirhan Damarhan'ı (19) hedef alarak ateş etmeye başladı. Kaçmaya başlayan genç, yaşanan kovalamaca sonrası kurşunların hedefi olarak ağır yaralandı. Bu sırada seken mermilerden biri, sokakta oyun oynayan Yusuf Z.'nin (13) koluna isabet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Damarhan ile Yusuf Z., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Emirhan Damarhan'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri, kar maskeli saldırganı yakalamak için bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. - İSTANBUL

