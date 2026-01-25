Haberler

Esenyurt'ta iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü

Esenyurt'ta iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Esenyurt'ta arkadaşlarıyla bulunan 30 yaşındaki Aziz Devrim Akpehlivan, husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

İstanbul Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Esenyurt Fatih Mahallesi'nde bulunan Fatih Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla parkta oturan Aziz Devrim Akpehlivan'ın (30) yanına daha önceden aralarında husumet olan Ayaz M. ve arkadaşları geldi. Taraflar arasında tartışma yaşanırken, parktan çıktığı sırada Ayaz M. elindeki silahla Akpehlivan ve arkadaşlarına ateş etti. Bunun üzerine karşı tarafın da karşılık vermesiyle olay silahlı çatışmaya döndü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çıkan çatışmada Akpehlivan, arkadaşı V.T. ve silahlı saldırıyı başlatan Ayaz M. yaralandı. Sağlık ekipleri, Aziz Devrim Akpehlivan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralı V.T. ve Ayaz M. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri parka gelerek çalışma yaptı. Akpehlivan'ın cenazesi morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Gaziantep'te 4.1 büyüklüğünde deprem

6 Şubat depremlerinin vurduğu ilimizde korkutan sarsıntı
SDG Suriye'de uzatılan ateşkesi ihlal etti: 2 ölü

Ateşkesin uzadığı Suriye'de SDG'den tansiyonu yükseltecek hamleler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cezaevi arkadaşlarının tartışması kanla son buldu

Cezaevi arkadaşlarının tartışması kanlı bitti! Evinde vahşice öldürdü
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı

Suriye ordusu duyurdu! Türkiye'nin yanı başında sıcak gelişme
Nereden nereye! Bir zamanların gözdesi Moses'in yeni takımı şaşırttı

Bir zamanların gözdesiydi, yeni takımı şaşırttı
Haldun Dormen'in cenazesinde fotoğraf yarışına girdiler

Ustaya büyük vefasızlık! Biz utandık onlar utanmadı
Cezaevi arkadaşlarının tartışması kanla son buldu

Cezaevi arkadaşlarının tartışması kanlı bitti! Evinde vahşice öldürdü
Fatih Altaylı tahliyesinin ardından ilk kez görüntülendi

Tahliyesinin ardından bakın ilk kez nerede görüntülendi
İstanbul'daki kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi

Kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi! Sorguda açık açık söyledi