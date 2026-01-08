Haberler

Tuzla'da kule vinç rüzgarın etkisiyle devrildi

Güncelleme:
İstanbul'da etkili olan kuvvetli rüzgar ve yağmur, Tuzla Tersaneler Bölgesi'nde devrilmesine neden olduğu bir kule vinçle tehlikeli anlara yol açtı. İşçilerin korku dolu anlar yaşadığı olay, çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi.

İstanbul'da etkisini artıran kuvvetli rüzgar ve yağmur, Tuzla Tersaneler Bölgesi'nde tehlikeli anlara neden oldu. Sabah saatlerinde meydana gelen olayda, tersaneler bölgesinde bulunan bir kule vinç, şiddetli rüzgarın etkisiyle devrildi.

Olay, Tuzla Tersaneler Bölgesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul'u etkisi altına alan kuvvetli fırtına nedeniyle Özata Tersanesi'ne ait bir kule vinç devrildi. Vincin devrilmesi sırasında tersane içerisinde bulunan işçiler büyük korku yaşadı. O anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, rüzgarın etkisiyle savrulan vincin bir anda devrildiği anlar yer aldı.

Polis ekipleri tarafından olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
