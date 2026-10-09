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İstanbul’da siber polisi tarafından düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 12 şüpheli yakalandı, 378 bin 350 doların el değiştireceği sırada başlatılan operasyonda suç gelirleriyle bağlantılı 7 daire, 11 araç ve 3 motosiklete el konuldu.

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İstanbul’da siber polisi tarafından düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 12 şüpheli yakalandı, 378 bin 350 doların el değiştireceği sırada başlatılan operasyonda suç gelirleriyle bağlantılı 7 daire, 11 araç ve 3 motosiklete el konuldu.

İstanbul'da siber polisi tarafından düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 12 şüpheli yakalandı, 378 bin 350 doların el değiştireceği sırada başlatılan operasyonda suç gelirleriyle bağlantılı 7 daire, 11 araç ve 3 motosiklete el konuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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