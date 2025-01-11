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İstanbul'da "selamımı almadın" cinayeti

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İstanbul Maltepe'de bir şahıs, selamına karşılık vermeyen kişiye silahla ateş açtı. Kurşunların hedefi olan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İstanbul'un Maltepe ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde saat 00.30 sıralarında vahşet yaşandı. Atatürk Caddesi'nde bulunan bir Pet Marketin önünde iddiaya göre, M.A, Celil Pektazel'e selam verdi.

"SELAMIMI ALMADIN" DEDİ, KURŞUN YAĞDIRDI

Pektazel'in selamına karşılık vermediğini öne süren M.A. silahına davranarak kurşun yağdırdı. O esnada Pektazel'in birlikte olduğu M.Y. de kurşunların hedefi oldu. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Celil Pektazel kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Pektazel'in cansız bedeni Yenibosna Adli Tıp Kurumu'na götürülürken yaralı olarak hastaneye kaldırılan M.Y'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

İstanbul'da 'selamımı almadın' cinayeti

SALDIRGAN HER YERDE ARANIYOR

Olay yeri inceleme ekipleri saldırının gerçekleştiği alanda geniş çaplı inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde Pet Marketin önünde mermi kovanları ve silah tespit edildi. Polis ekipleri kaçan M.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul'da
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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