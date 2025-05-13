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İstanbul'da Sahte Belge Şebekesi Çökertildi: 6 Gözaltı

İstanbul'da Sahte Belge Şebekesi Çökertildi: 6 Gözaltı
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İstanbul'da düzenlenen operasyonda, sahte pasaport, kimlik ve sürücü belgesi üreten bir şebeke çökertildi. 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda sahte belge ve belge imalatında kullanılan ekipman ele geçirildi.

İstanbul'da sahte belge operasyonu: 6 gözaltı

Sahte pasaport, kimlik ve sürücü belgesi hazırlayan şebeke çökertildi

İSTANBUL - İstanbul'da düzensiz göçmenler ve terör örgütü üyeleri için sahte pasaport, kimlik ve sürücü belgesi hazırladıkları belirlenen bir şebeke çökertildi. Avcılar'da bir ev ve işyerine yapılan baskında 6 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, düzensiz göçmenler ve terör örgütü üyeleri için sahte pasaport, kimlik ve sürücü belgesi hazırladıkları belirlenen bir şebeke tespit etti.

Resmi belgede sahtecilik suçunun önlenmesine yönelik titizlikle yürütülen çalışmalar neticesinde, Avcılar ilçesinde belirlenen bir iş yeri ve bir ikametin sahte belge atölyesi olarak kullanıldığı saptandı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda belirlenen adreslere operasyon gerçekleştirildi. Baskında, M.D. ve M.Ş.A. isimli 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonun hedefindeki ev ve işyerinde yapılan aramalarda, 730 tek uyuşturucu hap, bir ruhsatsız tabanca, farklı ülkelere ait 117 kimlik, sürücü belgesi, oturum kartı, yine çeşitli ülkelere ait 372 sahte pasaport, yabancı ülkeler adına düzenlenmiş 27 sahte vize yaprağı, 2 bin 300 sahte olduğu anlaşılan pasaport dış deri kapağı, bin 500 sahte pasaport iç defteri, metalden 78 pasaport baskı kalıbı, sahte belge imalatında kullanılan 4 dizüstü bilgisayar, 5 yazıcı, 2 laminasyon makinesi, 3 kesim cihazı, 2 mor ışık cihazı, optik okuyucu, NFC cihazı, dört kesim tablası, sıcak baskı makinesi, ve lazer gravür makinesi ele geçirildi.

Pasaport, kimlik ve sürücü belgesi ile oturum kartından oluşan yüzlerce sahte belgeye el konulurken, operasyonda yakalanan 6 şüpheli, resmi belgede sahtecilik ve 6136 SKM, uyuşturucu madde ticareti suçlarından, hakları yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADIK KAHRAMAN - 3.Sayfa
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