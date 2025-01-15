İstanbul'da Sahte Alkolden 19 Kişi Hayatını Kaybetti

İstanbul'da sahte alkolden ölen kişilerin kimlikleri belli olmaya devam ediyor.

İstanbul'da Güngören, Beyoğlu, Bakırköy ve Başakşehir başta olmak üzere kent genelinde sahte alkolden zehirlenen 65 kişi hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 65 kişiden 19 kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 3 kişinin taburcu olduğu öğrenilirken, 43 hastanın ise tedavilerine devam edildiği öğrenildi. Hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli olmaya başladı. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından hayatını kaybedenlerden bazılarının Türkmenistan ve Özbekistan uyruklu olduğu öğrenildi. Yapılan kimlik tespiti sonucu Umidjon Mırvaliev, Anver Hasanov, Serkan Çavdar sahte alkolden hayatını kaybetti. - İSTANBUL