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İstanbul'da Sahte Alkol ve Uyuşturucu Operasyonu: İki Kişi Tutuklandı

İstanbul'da Sahte Alkol ve Uyuşturucu Operasyonu: İki Kişi Tutuklandı
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İstanbul Başakşehir'de sahte alkol üretimi ve uyuşturucu ticareti yapılan bir iş yeri mühürlendi. İki Türkmenistan uyruklu şahıs, mahkemece tutuklandı.

İstanbul Başakşehir'de, sahte alkol üretimi ve satışı yapıldığı belirlenen iş yeri mühürlenirken, işletme sahibi 2 kişi tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte alkol üretimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekipleri, Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi Gürsu Sokak'ta lokanta olarak faaliyet gösteren işletmeye baskın düzenlendi. Adreste yapılan aramada, sahte alkol üretimi ve satışının yanı sıra uyuşturucu madde ticareti de yapıldığı belirlendi. Polislerin şüphelilerin iş yeri ve evinde yaptıkları aramada 15 litre kaçak alkol, satışa hazır 35 litre sahte alkol, satışa hazır 36 adet uyuşturucu hap ve çeşitli uyuşturucu maddelerin yanı sıra hassas terazi, 5 parça halinde metanfetamin, sahte göçmen kimlik kartı, çok miktarda nevi belli olmayan tıbbi ilaç ele geçirildi.

Polis ekipleri, Türkmenistan uyruklu 2 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki sorguları tamamlanan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahıslara ait iş yeri ise mühürlendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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