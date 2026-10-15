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İstanbul'da sağanakta Sarıyer Ayazağa'da mahsur kalanlar iş makinesiyle kurtarıldı.

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İstanbul'da sağanakta Sarıyer Ayazağa'da mahsur kalanlar iş makinesiyle kurtarıldı.
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İstanbul'da etkili olan sağanak birçok ilçede su baskınına yol açtı; en çok etkilenen Sarıyer Ayazağa'da mahsur kalan vatandaşlar iş makineleriyle kurtarıldı. Rüzgarla savrulan demirler ve ağaç dalları kameraya yansırken ekiplerin alanda çalıştığı görüldü.

İstanbul'da etkili olan yağıştan en çok etkilenen noktalardan olan Sarıyer Ayazağa'da mahsur kalan vatandaşlar iş makineleriyle kurtarıldı.

İstanbul'da dün etkili olan sağanak yağış kentte birçok olumsuzluğa neden oldu. Gün boyu etkili olan yağış birçok ilçede su baskınlarına neden olurken en çok etkilenen noktalardan Sarıyer Ayazağa'da mahsur kalan vatandaşlar iş makinesiyle kurtarıldı. Sular altındaki bölgede rüzgarın etkisiyle savrulan demirler, ağaç dalları kameraya yansıdı. Alanda ekiplerin çalışma yaptığı görülürken yağış etkisiyle oluşan tahribat da görüntülerle gözler önüne serildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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