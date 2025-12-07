Sağanak yağış İstanbul metrosunu sular altında bıraktı
Megakenti etkisi altına alan sağanak yağış, M9 Ataköy–Olimpiyat metro hattının Yenibosna durağında su baskınına yol açtı. İstasyonda tavan ve duvarlardan akan sular nedeniyle yolcular, tıpkı sokaktaymış gibi metro içerisinde de şemsiye açmak zorunda kaldı. Bazı yürüyen merdivenlerin hizmet dışı kaldığı istasyonda, görevliler çekpaslarla suyu tahliye etmek için yoğun çaba harcadı.
İstanbul'u etkisi altına alan kuvvetli sağanak yağış, kentte ulaşımı olumsuz etkiledi. Yoğun yağış nedeniyle İBB'ye bağlı M9 Ataköy–Olimpiyat metro hattının Yenibosna durağında su baskını meydana geldi.
İstasyonda tavan ve duvarlardan akan sular, kısa sürede zeminde birikerek alanı adeta göle çevirdi. Bazı yürüyen merdivenler güvenlik gerekçesiyle hizmet dışı bırakılırken, yolcuların metro içerisinde de şemsiye açmak zorunda kalması dikkat çekti.
TAVANLARDAN SU SIZDI
Görüntülere yansıyan anlarda, tavanlardan aralıksız akan suyun yolcuları zor durumda bıraktığı, kimi vatandaşların damlayan sulardan korunmak için şemsiyeleriyle ilerlediği görüldü.
Baskının ardından metro görevlileri, istasyonda biriken suyu tahliye etmek için çekpaslarla yoğun çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi devam ederken, yağışın hat üzerindeki etkilerinin sürdüğü belirtildi.