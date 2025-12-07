Haberler

Sağanak yağış İstanbul metrosunu sular altında bıraktı
Megakenti etkisi altına alan sağanak yağış, M9 Ataköy–Olimpiyat metro hattının Yenibosna durağında su baskınına yol açtı. İstasyonda tavan ve duvarlardan akan sular nedeniyle yolcular, tıpkı sokaktaymış gibi metro içerisinde de şemsiye açmak zorunda kaldı. Bazı yürüyen merdivenlerin hizmet dışı kaldığı istasyonda, görevliler çekpaslarla suyu tahliye etmek için yoğun çaba harcadı.

  • İstanbul'da yoğun yağış nedeniyle M9 Ataköy–Olimpiyat metro hattının Yenibosna durağında su baskını meydana geldi.
  • İstasyonda tavan ve duvarlardan akan sular zeminde birikerek alanı göle çevirdi.
  • Metro görevlileri istasyonda biriken suyu tahliye etmek için çekpaslarla çalışma başlattı.

İstanbul'u etkisi altına alan kuvvetli sağanak yağış, kentte ulaşımı olumsuz etkiledi. Yoğun yağış nedeniyle İBB'ye bağlı M9 Ataköy–Olimpiyat metro hattının Yenibosna durağında su baskını meydana geldi.

İstasyonda tavan ve duvarlardan akan sular, kısa sürede zeminde birikerek alanı adeta göle çevirdi. Bazı yürüyen merdivenler güvenlik gerekçesiyle hizmet dışı bırakılırken, yolcuların metro içerisinde de şemsiye açmak zorunda kalması dikkat çekti.

TAVANLARDAN SU SIZDI

Görüntülere yansıyan anlarda, tavanlardan aralıksız akan suyun yolcuları zor durumda bıraktığı, kimi vatandaşların damlayan sulardan korunmak için şemsiyeleriyle ilerlediği görüldü.

Baskının ardından metro görevlileri, istasyonda biriken suyu tahliye etmek için çekpaslarla yoğun çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi devam ederken, yağışın hat üzerindeki etkilerinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Yorumlar (9)

Haber YorumlarıYahya Çetinkaya:

CHP'nin yapacağı iş bu kadar olur

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme30
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRealist:

Mansur başkan, sen geri kalma, Ankara metrosunuda sen sular altında bırak... Sonra da dersin, yapay zekaya sordum, su kullanmadan metro nasıl yıkanır diye, o da bana dediki, yağmuru bekle....

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme26
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıserkan şenol:

ya yavsaklar o metroyu yapan kim ???

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

yağsında nasıl yağarsa yağsın... bursa gibi olmaktansa suya düşmüş köpek gibi olmak daha iyi...

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEyüp Aynali:

EDİTÖR ATTIGIN BAŞLIK ÇOK MU KOMİK? METRODA ŞEMSİYEYLE GEZİLİYO ARTIK... AHH İSTANBUL AHH

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Tüm 9 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
