Haberler

İstanbul'da Saç Ekimi ve Diş Tedavisi Sonrası Şoke Eden Ölüm! İngiliz Mentor Rama Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Arnavutluk uyruklu İngiliz vatandaşı Mentor Rama, İstanbul'da saç ekimi ve diş tedavisi sonrası hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

İngiliz vatandaşı Mentor Rama, İstanbul'da saç ekimi ve diş tedavisi ardından hayatını kaybetti.
Arnavutluk uyruklu İngiliz vatandaşı Mentor Rama, geçtiğimiz hafta saç ekimi için Türkiye'ye geldi. İstanbul'da Dymed Hair Clinic isimli merkeze giderek saç ektiren Rama, Şisli'de bir otele yerleşti. Ertesi gün diş tedavisi için Vadiİstanbul'da bulunan Aqua Dental Clinic isimi iş yerine giden Rama, oteline döndüğünde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Rama, yapılan tüm müdahalelere rağmen 11 Kasım günü kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Rama'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından cenaze, aileye teslim edilerek ülkesine götürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt! Alındığı ülke de açıklandı

Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Deprem uzmanı ilçe isimlerini tek tek sayarak uyardı: Lütfen bu yerlerde konut almayın!

"Buralardan konut almayın" diyen deprem uzmanı ilçeleri tek tek saydı
Işın Karaca'ya nazar değdi! Hastane odasından paylaşım yaptı

Ünlü şarkıcı hastaneden bu kareyi paylaştı: Gecenin sonu
Türkiye-Bulgaristan maçının hakemi belli oldu

Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek
İlişki vaadiyle kandırdıkları erkeklerin hayatlarını kararttılar

"İlişkiye gireceğiz" dedikleri erkeklerin hayatlarını kararttılar
Deprem uzmanı ilçe isimlerini tek tek sayarak uyardı: Lütfen bu yerlerde konut almayın!

"Buralardan konut almayın" diyen deprem uzmanı ilçeleri tek tek saydı
Soylu'dan sert tepki: Kin ve nefretinizde boğulun!

Süleyman Soylu: Kin ve nefretinizde boğulun
2026 yılında dünyayı ne bekliyor? The Economist'in kehanetleri şaşırttı

Dünyayı ne bekliyor? The Economist'in 2026 yılı kehanetleri şaşırttı
Galatasaray'a transferde 80 milyon euroluk şok

Galatasaray'a transferde 80 milyon euroluk şok
Görenler gözlerine inanamıyor! İşte koca sitenin içindeki müstakil evin sırrı

Koca sitenin içindeki müstakil evin sırrı
Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin iddianame kabul edildi! 10 sanık yargılanacak

Ölümüne ilişkin iddianame kabul edildi! 10 sanık yargılanacak
Trump imzaladı, altın fırladı! 3 haftanın zirvesinde

Trump imzaladı, altın fırladı
'Gençlik iksiri' tezgahlardaki yerini aldı! Faydaları saymakla bitmiyor

"Gençlik iksiri" tezgahlardaki yerini aldı! Faydaları saymakla bitmiyor
20 şehit verdiğimiz uçak vurulmuş olabilir mi? Emekli korgeneral, 49 yıl önceki olayı hatırlattı

Emekli korgeneral, 49 yıl önceki 'Ermeni er' olayını hatırlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.