Arnavutköy'de plastik fabrikasında yangın

Arnavutköy ilçesindeki Yılmaz Termoform Plastik Ambalaj Malzemeleri fabrikasında çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yangın kontrol altına alındı, olayda yaralanan ya da can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Hadımköy Sanayi Bölgesi'nde bulunan üç katlı plastik fabrikasında yangın çıktı. Alevlere çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, yangın kontrol altına alındı. Yapılan çalışmalar havadan görüntülendi.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Arnavutköy Hadımköy'de bulunan General Mustafa Özyanar Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Yılmaz Termoform Plastik Ambalaj Malzemeleri isimli fabrikada meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında fabrikanın büyük bölümünü duman kapladı. İhbar üzerine Arnavutköy başta olmak üzere çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Yangının ilk çıktığı anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedilirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. Yangında yaralanan ya da can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Öte yandan, yanan fabrika ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları dron kamerasıyla görüntülendi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
