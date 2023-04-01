İstanbul'da pes dedirten görüntü! Gündüz vakti aracının içinden peş peşe ateş etti

İstanbul'da bir şahıs, direksiyon başında araç kullanırken tabancasıyla kurşun yağdırdı. O anlar araç içerisindeki başka bir kişi tarafından kayda alınırken görüntüler büyük tepki çekti.

İstanbul Esenyurt'ta çekildiği belirtilen bir video sosyal medyada gündem yarattı. Görüntülerde, direksiyon başındaki şahıs, seyir halinde iken aracın sunroof'unu açarak silahla havaya ateş ediyor.

KURŞUN YAĞDIRDI

Birden fazla kişinin bulunduğu araçta son ses müziğin açık olduğu ve sürücünün kurşun yağdırdığı duyuluyor. Arka koltukta oturan bir kişi ise o anlar videoya alırken görüntüler büyük tepki çekti.

TEPKİ TOPLADI

Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler, kullanıcıları da kızdırdı. Birçok kişi video için Emniyet Genel Müdürlüğü'nü etiketleyerek ihbarda bulundu.