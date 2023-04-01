Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da pes dedirten görüntü! Gündüz vakti aracının içinden peş peşe ateş etti

3. Sayfa Haberleri

İstanbul'da bir şahıs, direksiyon başında araç kullanırken tabancasıyla kurşun yağdırdı. O anlar araç içerisindeki başka bir kişi tarafından kayda alınırken görüntüler büyük tepki çekti.

İstanbul Esenyurt'ta çekildiği belirtilen bir video sosyal medyada gündem yarattı. Görüntülerde, direksiyon başındaki şahıs, seyir halinde iken aracın sunroof'unu açarak silahla havaya ateş ediyor.

KURŞUN YAĞDIRDI

Birden fazla kişinin bulunduğu araçta son ses müziğin açık olduğu ve sürücünün kurşun yağdırdığı duyuluyor. Arka koltukta oturan bir kişi ise o anlar videoya alırken görüntüler büyük tepki çekti.

TEPKİ TOPLADI

Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler, kullanıcıları da kızdırdı. Birçok kişi video için Emniyet Genel Müdürlüğü'nü etiketleyerek ihbarda bulundu.

Haberler.com - 3. Sayfa

Esenyurt 3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (3)

TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

SİLİVRİ hayırlı olsun.

Cevap Yaz04Yayından Kaldır
Alkurt:

ISTANBUL UN MAGANDA CEHALETI BITMEZ, ZIRTO VE KIROLLARLA DOLU GÜZELIM ISTANBUL.

Cevap Yaz013Yayından Kaldır
yusuf erdin:

memleket teksasa döndü buna sebep olanlar haindir

Cevap Yaz013Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title