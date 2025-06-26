İstanbul'da Park Halindeki Araç Alev Aldı

İstanbul'da Park Halindeki Araç Alev Aldı
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Çatalca'da park halindeki 34 KB 9959 plakalı araç, bilinmeyen bir nedenle yangın çıkardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Araç kullanılamaz hale geldi ancak can kaybı yaşanmadı.

İstanbul'un Çatalca ilçesinde park halinde bulunan bir araç henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yanan araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi Hayri Uğur Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre evin önünde park halinde bulunan 34 KB 9959 plakalı araç henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Olayda ölen yada yaralanan olmazken, araç kullanılamaz hale geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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