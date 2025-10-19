İstanbul'da Park Halindeki 8 Araca Çarpan Sürücü Yakalandı

İSTANBUL (İHA) İstanbul Eyüpsultan'da gece saatlerinde bir sürücü, henüz bilinmeyen bir nedenle park halinde bulunan 8 araca çarptı. Şahıs daha sonra olay yerinden kaçmaya çalışırken yakalandı.

Olay saat 00.00 sıralarında Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi Çağlar Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği tespit edilmeyen şahıs bilinmeyen bir nedenle 34 DRS 347 plakalı araçla girdiği sokakta bulunan 8 araca birden çarptı. Kazaya şahit olan çevredekiler ve araç sahipleri büyük korku yaşarken çarpan şahıs, araçlarda büyük ölçekli maddi hasara neden oldu. Çarpan şahıs olay yerinden kaçmak istediği esnada daha fazla uzaklaşmadan yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın çarptığı araçlardan birisi olan minibüs savrulduğu arazinin kıyısındaki uruçurumda askıda kaldı. Bir diğer otomobil şeklindeki araç ise sürüklenerek binaya girdi. Bazı araçlar ise kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kaza yerine müdahale ederken, olayı yapan birkaç sokak ileride çarpan aracını bıraktıktan sonra yakalandı. Olayın mağdurlarından minibüs sürücüsü Adem Ayhan, "Akşam işten geldik, arabayı buraya park ettik. Saat 12 gibi tam yatmak üzereydik, öyle bir ses geldi ki bam güm, dedim bina falan uçuyor buradan. Çıktım baktım, benim arabayı ittirmiş, sonra yolun aşağısına inip süratli bir şekilde gittiğini gördüm. Burada komşulara, bize hepimize sıkıntı verdi. Arada arabasını buraya park ediyor, daha ileride oturuyor herhalde. Böyle bir olay zuhur etti, sıkıntıdayız hepimiz. Bu araba da iş aracı, sabah işe gidecektim zaten. Hepimize geçmiş olsun, Allah'tan çoluğa çocuğa, cana bir şey gelmedi." dedi.

Olayın mağdurlarından Ümit Büyükaydın ise, "İnsanların çalıştığı, kazandığı emeğini yedi gitti. Bir de geldi burada herkese yalan söylüyor, kızını getirmiş utanmadan o vurdu diye. Olay sadece arabaya vurmak değil, 8mahallede bu hızla insanları öldürecekti neredeyse. Terör estirdi burada bildiğiniz şekilde. Utanmadan burada gelip "bir şey yok" diyor, burada çocuk öldürebilirdi. Aşağı kadar kaçtı gitti. Burada insanların ekmeğiyle oynadı. Bakalım ne olacak, mahkemede görüşeceğiz, kim haklı kim haksız, kanunlar ne kadar geçerli göreceğiz. Ben zaten burada oturuyorum, hem binanın aşağısına hem araca zarar verdi. İlerideki evin içerisine giriyordu neredeyse. Duvara çarptı, arabalara çarptı, binaya hasar verdi. Burada çocukların üzerinden geçiyormuş neredeyse." dedi.

Yapılan çalışmalar sonrası çarpılan araçlar çekicilerin yardımıyla sokaktan kaldırıldı. - İSTANBUL