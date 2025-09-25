İstanbul'da Özel Hastanede İlaçla Doğum İddiası: Doktor Gözaltında

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde faaliyet gösteren özel bir hastanede anne adaylarının onayı olmadan ilaçla doğum iddialarına ilişkin başlatılan soruşturmada, olayın odağındaki Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. P.Ç. gözaltına alındı.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Sancaktepe'de özel bir hastanede henüz doğumu başlamamış annelere bilgileri ve onayları dışında ilaç verilmek suretiyle doğum yaptırıldığı iddiasına ilişkin hem adli hem de idari soruşturma başlatıldığı duyurulmuştu. - İSTANBUL