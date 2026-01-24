Haberler

Arnavutköy'de otomobil su kanalına uçtu: Sürücü yaralı

Arnavutköy'de otomobil su kanalına uçtu: Sürücü yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil kontrolden çıkarak su kanalına düştü. Sürücü hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen kazada, bir otomobil kontrolden çıkarak su kanalına ters şekilde uçtu. Kazada hafif yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, jandarma trafik ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Sabah saatlerinde gün aydınlanınca yoldan geçen vatandaşların aracı görmesi üzerine ekipler bölgeye bir daha sevk edildi.

Kaza, Arnavutköy Dursunköy - Baklalı yolu caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 ZN 9429 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan su kanalına uçtu. Aracın yarısının suya saplandığı kazada, araç içerisinde bulunan sürücü Seyit Ali Şekerci yaralandı. Yaralı sürücü yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye sevk edildi.

Kazanın gece saatlerinde meydana geldiği öğrenilirken, olayın sabah saatlerinde yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine kaza noktasına itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Günün aydınlanmasıyla birlikte ekipler kaza yerinde yeniden inceleme ve kontrol çalışması yaptı.

Kazada yaralanan sürücü Seyit Ali Şekerci'nin, bagaj kısmından kendi imkanlarıyla araçtan çıktığı öğrenildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde sürücünün hafif yaralı olduğu tespit edildi.

Arnavutköy İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri, kazanın meydana geldiği noktada geniş güvenlik önlemleri alırken, aracın bulunduğu yerden çıkarılmak üzere çalışma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Bakan Şimşek: Fitch ülkemizin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi, önümüzdeki dönemde not artışı olabilir

Piyasaların merakla beklediği rapora Bakan Şimşek'ten ilk yorum
Ardahan'da yeni valinin ilk icraatı tartışma yarattı

Yeni valinin ilk icraatı tartışma yarattı! Logodaki bayrak gitti
Balıkesir beşik gibi! Peş peşe iki deprem daha meydana geldi

Günlerdir beşik gibi sallanan ilimizde peş peşe iki deprem daha
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Göktaş'ı isyan ettiren 'Seçmece çocuk' talebi: Bu bir sipariş değil

Bakan Göktaş'ı isyan ettiren talep: Bu bir sipariş değil
Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi

Mahkeme ihraç edilen teğmenle ilgili kararını verdi
Melis Sezen, Bali'de yağmur altındaki dansıyla sosyal medyayı salladı

Ünlü oyuncu Bali'de coştu, sosyal medya çalkalandı
Kerem Demirbay'a takılan Trabzonspor taraftarının videosu viral oldu

Kerem'e takılan Trabzonspor taraftarının videosu viral oldu
Bakan Göktaş'ı isyan ettiren 'Seçmece çocuk' talebi: Bu bir sipariş değil

Bakan Göktaş'ı isyan ettiren talep: Bu bir sipariş değil
TBF, Ergin Ataman için devreye girdi

TBF, Ergin Ataman için devreye girdi
5.1'lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan'dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin

Gece yarısı gelen depremden sonra uzmanından dikkat çeken sözler