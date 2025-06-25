İstanbul'da Otluk Alan Yangını Çıkaran Şahıs Tutuklandı

İstanbul'da Otluk Alan Yangını Çıkaran Şahıs Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küçükçekmece'de otluk alanda yangın çıkaran 35 yaşındaki Gencehan Aydın, polisi tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

İstanbul Küçükçekmece'de otluk alanı yakan şahıs yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde dün otluk alanda öğle saatlerinde yangın çıkmıştı. Kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevlerin yakında bulunan meskenlere sıçramaması için itfaiye ekipleri büyük mücadele vermişti. Uzun süren çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınmıştı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunca otluk alanı 35 yaşındaki Gencehan Aydın'ın yaktığı tespit edildi. Dün yakalanarak gözaltına alınan şüpheli biten işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen Aydın tutuklandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Fenerbahçe'de 11 yıl sonra veda! Maurizio Gherardini, İtalya'ya gitti

11 yıl sonra veda! Fenerbahçe'den İtalya'ya gitti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emre Altuğ'dan aşk itirafı

Emre Altuğ'dan sürpriz aşk itirafı!
Ermenistan'da darbe girişimi! Kolluk kuvvetleri son anda engelledi

Paşinyan'ı titreten girişim! Başpiskopos apar topar gözaltına alındı
İzmir'de sokaklar çöp yığınlarıyla doldu, vatandaşlar 'Hastalık saçıyor' diyerek isyan etti

Sokaklar çöp yığınlarıyla doldu, vatandaşlar isyan etti
Ateşkes sonrası akaryakıta dev indirim geliyor

Ateşkes sonrası dev indirim yolda! Tabeladaki rakam yüzleri güldürecek
Ahmed Kutucu Galatasaray'dan ayrılıyor! Yeni takımı da belli gibi

Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte Ahmed Kutucu'nun yeni takımı
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat Madrid'de aşka geldi

Ünlü çift sokak ortasında aşka geldi!
Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara'ya Premier Lig'den sürpriz talip

Şampiyonlar Ligi'nde harikalar yaratan o takım Gabriel Sara'yı istiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.