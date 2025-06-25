İstanbul'da Otluk Alan Yangını Çıkaran Şahıs Tutuklandı

İstanbul Küçükçekmece'de otluk alanı yakan şahıs yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde dün otluk alanda öğle saatlerinde yangın çıkmıştı. Kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevlerin yakında bulunan meskenlere sıçramaması için itfaiye ekipleri büyük mücadele vermişti. Uzun süren çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınmıştı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunca otluk alanı 35 yaşındaki Gencehan Aydın'ın yaktığı tespit edildi. Dün yakalanarak gözaltına alınan şüpheli biten işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen Aydın tutuklandı. - İSTANBUL