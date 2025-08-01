İstanbul'da Organize Suç Örgütüne Operasyon: 14 Gözaltı

İstanbul'da "iş yeri kurşunlama", "tehdit", "kasten yaralama" eylemlerine karıştığı tespit edilen silahlı organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde farklı tarihlerde meydana gelen "iş yeri kurşunlama", "tehdit", "kasten yaralama" eylemlerine karıştığı tespit edilen silahlı organize suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda 14 şüpheli şahıs yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda; 3 ruhsatsız tabanca, 1 kurşunlama eyleminde kullanılan çalıntı motosiklet ele geçirildi. Ayrıca, suç örgütlerini övücü ve örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 150 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan suç örgütü üyelerinin gerçekleştirdiği eylemler ise güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL