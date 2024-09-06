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İstanbul'da organize suç örgütlerine yönelik operasyon: 23 şüpheli yakalandı

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İstanbul'un Sancaktepe, Bağcılar, Fatih, Güngören, Büyükçekmece, Başakşehir, Sarıyer ve Şişli ilçelerinde yerel organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen 'Kuyu-22' operasyonlarında 23 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu silahlar, uyuşturucu madde ve çalıntı otomobil ele geçirildi.

İstanbul'da organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen "Kuyu-22" operasyonlarında 23 şüpheli yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'un Sancaktepe, Bağcılar, Fatih, Güngören, Büyükçekmece, Başakşehir, Sarıyer ve Şişli ilçelerinde yerel organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen "Kuyu-22" operasyonlarında 23 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Sancaktepe, Bağcılar, Fatih, Güngören, Büyükçekmece, Başakşehir, Sarıyer ve Şişli ilçelerinde yerel organize suç örgütlerine yönelik operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar sonucu 23 şüpheli yakalanırken 13 ayrı eylem gerçekleştirdiği tespit edilen şüphelilerin, Sancaktepe ilçesinde 24.04.2024 tarihinde C.M. isimli iş yerinin kurşunlanması ve 25.02.2024 tarihinde aynı iş yerine yönelik el bombası atılması eylemlerini, Bağcılar ilçesinde 17.07.2024 tarihinde T.B. isimli iş yerinin kurşunlanması eylemini, Fatih ilçesinde 20.07.2024 tarihinde F.O.Y. isimli iş yerinin kurşunlanması eylemini, Güngören ilçesinde 24.07.2024 tarihinde Güngören İşhanın kurşunlanması eylemini, Büyükçekmece ilçesinde 25.07.2024 tarihinde araç kurşunlanması eylemini, Başakşehir ilçesinde 09.08.2024 tarihinde K.R. isimli iş yerinin kurşunlanması eylemini, Sarıyer ilçesinde 12.08.2024 tarihinde ikamet ve araç kurşunlanması eylemleri ile 27.08.2024 tarihinde iş yeri kurşunlanması eylemlerini, Büyükçekmece ilçesinde 20.08.2024 tarihinde Z.O. isimli iş yerinin kurşunlanması ve 23.08.2024 tarihinde aynı iş yerine yönelik ses bombası atılması eylemlerini ve Şişli ilçesinde 26.08.2024 tarihinde araç kurşunlanması eylemlerini yaptıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucu 2 adet savunma tipi el bombası, 7 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet otomatik silah, 1 adet GPS takip cihazı, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve eylemlerde kullanıldığı tespit edilen 1 adet çalıntı otomobil ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Büyükçekmece Başakşehir Sancaktepe Operasyon Politika Güvenlik İstanbul Otomobil Güngören Bağcılar Sarıyer 3-sayfa Güncel Şişli Fatih Suç

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