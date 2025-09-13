Haberler

İstanbul'da Okul Çıkışında Veliler Arasında Yumruklu Kavga

İstanbul'da Okul Çıkışında Veliler Arasında Yumruklu Kavga
İstanbul Arnavutköy'de iki veli arasında okul çıkışında çıkan tartışma, birinin diğerine yumruklarla saldırmasına neden oldu. Olayın güvenlik kamerasına yansıdığı anlar dikkat çekti.

İstanbul Arnavutköy'de okul çıkışında iki veli arasında nedeni henüz bilinmeyen bir tartışma çıktı. Tartışmanın ardından taraflardan biri, diğerine yumruklarla saldırdı. Şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, şahsın veliye yumruklarla saldırdığı anlar ise araç kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Haraççı Mahallesi Sema Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, okul çıkışında iki veli arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma esnasında taraflardan biri yoluna devam ederken, diğeri veliyi yere düşürerek yüzüne yumruklarla saldırdı. Şüpheli, şahsı yumruklamaya devam ederken, olay yerine gelen bir kadın tarafından durdurularak uzaklaştırıldı. Saldırgan, kısa süre sonra geri dönerek yerde hareketsiz yatan kişiyi kontrol etti ve tekrar uzaklaştı. Saldırı sırasında çevrede okuldan çıkan çocukların da bulunması dikkat çekti. Yaralanan şahıs vatandaşların yardımıyla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanedeki tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere Arnavutköy Yavuz Selim Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Polis ekiplerinin çalışması sonucu saldırgan yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
