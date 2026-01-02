Nöbetçi eczanelerde salgın yoğunluğu

Havaların soğumasıyla birlikte salgın hastalıklar artarken, İstanbul'da nöbetçi eczanelerde de yoğunluk yaşanıyor.

Havaların soğumasıyla birlikte bulaşıcı hastalıklar artarken, İstanbul'da bazı ilçelerde nöbetçi eczane önlerinde yoğunluk oluştu. Özellikle salgın hastalıkların yoğun olduğu zamanlarda nöbetçi eczanelerin önünde kuyruk olması dikkat çekti. Hastane muayenelerinin ardından soluğu eczanelerde alan vatandaşların nöbetçi eczanelerin önünde yoğunluk oluşturduğu görüldü. - İSTANBUL