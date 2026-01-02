Nöbetçi eczanelerde salgın yoğunluğu
Havaların soğumasıyla birlikte bulaşıcı hastalıkların artmasının etkisiyle İstanbul'da nöbetçi eczanelerde yoğunluk yaşanıyor. Özellikle hastane muayenelerinin ardından eczanelere akın eden vatandaşlar, nöbetçi eczaneler önünde uzun kuyruklar oluşturuyor.
Havaların soğumasıyla birlikte bulaşıcı hastalıklar artarken, İstanbul'da bazı ilçelerde nöbetçi eczane önlerinde yoğunluk oluştu. Özellikle salgın hastalıkların yoğun olduğu zamanlarda nöbetçi eczanelerin önünde kuyruk olması dikkat çekti. Hastane muayenelerinin ardından soluğu eczanelerde alan vatandaşların nöbetçi eczanelerin önünde yoğunluk oluşturduğu görüldü. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa