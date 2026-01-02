Haberler

Nöbetçi eczanelerde salgın yoğunluğu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Havaların soğumasıyla birlikte bulaşıcı hastalıkların artmasının etkisiyle İstanbul'da nöbetçi eczanelerde yoğunluk yaşanıyor. Özellikle hastane muayenelerinin ardından eczanelere akın eden vatandaşlar, nöbetçi eczaneler önünde uzun kuyruklar oluşturuyor.

Havaların soğumasıyla birlikte salgın hastalıklar artarken, İstanbul'da nöbetçi eczanelerde de yoğunluk yaşanıyor.

Havaların soğumasıyla birlikte bulaşıcı hastalıklar artarken, İstanbul'da bazı ilçelerde nöbetçi eczane önlerinde yoğunluk oluştu. Özellikle salgın hastalıkların yoğun olduğu zamanlarda nöbetçi eczanelerin önünde kuyruk olması dikkat çekti. Hastane muayenelerinin ardından soluğu eczanelerde alan vatandaşların nöbetçi eczanelerin önünde yoğunluk oluşturduğu görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 2 tutuklama! Aralarında ünlü baklavacı da var

Ünlü baklavacı, yolsuzluk soruşturmasında tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trilyonluk keşif: Toprağın altından servet fışkırdı

Trilyonluk altın keşfi: Toprağın altından servet fışkırdı
Sofyan Amrabat'tan Fenerbahçe'nin transferine engel

Bunun adı dost kazığı! Fener'in transferini engellemeye kalktı
Türkiye piyasasını sarsan karar! Efsane model artık satılmayacak

Türkiye piyasasını sarsan karar! Efsane model artık satılmayacak
Afla çıktığı cezaevine geri döndü

Afla çıktığı cezaevine geri döndü
Trilyonluk keşif: Toprağın altından servet fışkırdı

Trilyonluk altın keşfi: Toprağın altından servet fışkırdı
Yusuf Yazıcı Olympiakos'tan ayrılıyor

Yusuf Yazıcı valizleri topladı! İşte dönmek istediği ülke
Yabancı plakalı araçların geçiş ücretlerinde yeni dönem başladı

Gurbetçileri üzecek haber! Artık Türkiye'ye geldiklerinde ödeyecekler