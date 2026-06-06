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İstanbul'da 519 kilo sıvı metamfetamin ele geçirildi

İstanbul'da 519 kilo sıvı metamfetamin ele geçirildi
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Bayrampaşa ve Küçükçekmece'de düzenlenen operasyonlarda 519 kilo 50 gram sıvı metamfetamin ile 87 kilo 650 gram ara kimyasal madde ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da Bayrampaşa ve Küçükçekmece'de düzenlenen operasyonlarda, dün 519 kilo 50 gram sıvı metamfetamin ile 87 kilo 650 gram ara kimyasal madde ele geçirildi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Bayrampaşa ve Küçükçekmece ilçelerinde 4 araç ile 4 adrese operasyon düzenlendi. Dün gerçekleştirilen operasyonlarda 5 şüpheli yakalanırken, araç ve adreslerde yapılan aramalarda 519 kilo 50 gram sıvı metamfetamin ile 87 kilo 650 gram ara kimyasal madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından bugün, adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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