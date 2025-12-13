Haberler

İstanbul Emniyet'inden operasyon: 10 gözaltı

İstanbul Emniyet'inden operasyon: 10 gözaltı
Güncelleme:
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 7 ilçede motosikletli suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda aranan 10 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahısların çeşitli suçlar işlediği tespit edildi. Operasyon kapsamında çalıntı motosiklet, kasklar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İstanbul'da 7 ilçede İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce; İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde yeni nesil motosikletli Suç Örgütleri'ne yönelik, yapılan operasyonda çeşitli suçlardan aranan 10 kişi gözaltına alındı.

İstanbul genelinde 7 ilçeden yeni nesil motosikletli suç örgütlerine yapılan operasyonda "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma,Nitelikli Yağma, Kasten Öldürme-Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Gasp,Mala Zarar Verme Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, Tehdit" suçlarını işlediği tespit edilen F.G. (27), A.E. (19), B.B. (20), E.A. (33), F.K. (18), Ö.Ş. (18), M.E.G. (18), E.Ç. (22), A.Z. (18) ve H.C.A. (20) isimli şahıslar polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahısların, 23.11.2025 tarihi saat 03: 30 sıralarında Şişli İlçesi Esentepe Mahallesinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayı, 06.12.2025 tarihi saat 10.24 sıralarında Başakşehir İlçesi Bahçeşehir 2.Kısım Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen bir şahsın silahla yaralanması olayı, 07.12.2025 tarihi saat 04: 10 sıralarında Bakırköy İlçesi Yeşilköy Mahallesinde meydana gelen araç kurşunlama olayı, 09.12.2025 tarihi saat 05: 53 sıralarında Ümraniye İlçesi Tatlısu Mahallesinde meydana gelen araç kurşunlama olayı, 11.12.2025 tarihi saat 03: 10 sıralarında Beşiktaş İlçesi Bebek Mahallesinde meydana gelen iş yeri kurşunlama olayı, 12.12.2025 tarihi saat 00: 40 sıralarında Kadıköy ilçesi Göztepe Mahallesinde meydana gelen ikamet kurşunlama olayı, 12.12.2025 tarihi saat 01: 20 sıralarında Üsküdar İlçesi Çamlıca Tepesi mevkiinde meydana gelen araçtan havaya ateş edilmesi olaylarını gerçekleştirdikleri belirlendi.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda; kurşunlama eylemlerinde kullanılan 1 adet çalıntı motosiklet, kasklar ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Konu ile ilgili gerçekleştirilen operasyon kapsamında yürütülen tahkikat işlemlerinin devam edeceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
