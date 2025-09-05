İstanbul’da Motosikletli Kurye, Otomobil Sürücüsünden Şikayetçi Oldu

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde sürücüyle yaşadığı yol verme tartışmasının ardından, aracın çarpması sonucu iki araç arasında sıkışarak yaralanan motosikletli kurye, yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Genç kurye, otomobil sürücüsünün kendisini bilerek ezmeye çalıştığını iddia ederek, "Yerdeyken bile gaz açmaya devam etti. Arabadan indiğinde de 'bilerek vurdum, sinirim bozuldu' dedi. Bu bildiğin öldürmeye teşebbüstür" diye konuştu.

Olay, akşam saatlerinde Merkez Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana gelmiş, güvenlik kamerasına da yansımıştı. Görgü tanıklarının iddiasına göre motosiklet sürücüsü Habip Özkan ve otomobil sürücüsü yol verme nedeniyle tartışmıştı. İnatlaşan sürücüler; seyir halinde birbirlerine hakaret etmişti. Bu sırada sinirlerine hakim olamayan otomobil sürücüsü aracını motosikletliye doğru sürmüş, motosiklet, park halindeki servis aracı ile otomobil arasında sıkışırken, çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere savrularak hafif şekilde yaralanmıştı. Yaralı motosikletli hastaneye kaldırılırken, otomobil sürücüsü ise gözaltına alınmıştı.

"Arabadan indiğinde de 'bilerek vurdum, sinirim bozuldu' dedi"

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen 19 yaşındaki kurye Habip Özkan olaya ilişkin, "Ben geçecekken bir anda hızlı manevra yaptı, sinyal yoktu. Aynasını kullanmasını söyledim, kapısına dokunarak işaret ettim. O da bana hakaretler etti. Sonra bir servis aracının arkasına çektiğimde, arkadan aniden gaz açarak beni kendi aracıyla servis arasına sıkıştırdı. Yerde olmama rağmen gaz açmaya devam etti. Arabadan indiğinde de 'bilerek vurdum, sinirim bozuldu' dedi. Bu, resmen öldürmeye teşebbüs. Bir insan küfreder ama sen öldürmeye kalkamazsın. Benim annem, ailem var. Orada ölebilirdim" ifadelerini kullandı.

Özkan, saldırgan sürücünün gözaltında olduğunu, avukatlarıyla birlikte süreci yakından takip ettiklerini söyledi. - İSTANBUL