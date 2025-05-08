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İstanbul'da Motosiklet Tamirhanesinde Patlama: 1 Ölü, 3 Yaralı

İstanbul'da Motosiklet Tamirhanesinde Patlama: 1 Ölü, 3 Yaralı
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Kağıthane'deki bir motosiklet tamirhanesinde kaynak yapıldığı esnasında meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

İstanbul Kağıthane'de motosiklet tamirhanesinde kaynak esnasında patlama meydana geldiği iddia edildi. Patlama sonrası çıkan yangında 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 1'i ağır 3 kişi de yaralandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Kağıthane Seyrantepe Mahallesi Yılmaz Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seyrantepe Oto Sanayi'de 4 katlı binanın birinci katında bulunan bir motosiklet tamirhanesinde iddiaya göre kaynak yapıldığı esnada patlama meydana geldi. Patlama sonrası oluşan yoğun dumanlar nedeniyle 4 kişi içeride mahsur kaldı. Dumanları gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Yangın esnasında motosiklet tamirhanesine ait depoda bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Yangında yaralanan Mustafa G. (56), Cemal Ö.(58), Ümit Ç. (39), sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Öte yandan Ümit Ç.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yangın söndürüldü

İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından yangın söndürüldü. Patlama esnasında depo içerisinde kalarak hayatını kaybeden kişinin Oğuzhan Gündoğdu (31) olduğu öğrenildi.

Savcılık incelemelerde bulundu

Motosiklet tamirhanesinde meydana gelen patlama esnasında hayatını kaybeden Oğuzhan Gündoğdu için savcılık olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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