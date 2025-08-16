İstanbul'da Motosiklet Sürücüsünden Tehlikeli Yolculuk

İstanbul'da motosiklet sürücüsünün bir otomobile tutunarak yaptığı tehlikeli yolculuk araç kamerasına yansıdı.

Olay, İstanbul - Şile Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası belirlenemeyen motosiklet sürücüsü, seyir halindeki bir otomobilin açık camından kapıya tutunarak ilerledi. Kasksız olduğu görülen sürücü, hem kendi canını hem de trafikteki diğer sürücüleri riske attı.

Araç kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, motosiklet sürücüsünün uzun süre otomobile tutunarak yolculuk yaptığı görülüyor. - İSTANBUL